Il rumore dei giochi d’artificio scandisce le notti a Mondello

Salve, abito a Valdesi e quasi ogni sera ho cominciato a far caso che dal lockdown di marzo si sentono i botti di giochi d’artificio dalla durata di diversi minuti. Dal giardino di casa percepisco chiaramente i botti, ma non sono particolarmente vicini. La questione è che sono vietate feste, assembramenti, feste private e quanto simile chi spara questi fuochi d’artificio ? Altra domanda: a Palermo abbiamo tutti questi Santi da festeggiare? In questo periodo? Ma prima mica si sentivano tutti questi botti.