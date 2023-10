Giardino della Zisa, uno specchio negativo della nostra città...

Dovrebbe essere un attrazione per turisti, per cittadini che vogliono trascorrere qualche ora di spensieratezza in famiglia o anche solo per fare dell'attività fisica, ed invece, essendo che a Palermo, ogni luogo pubblico è alla mercé delle libere volontà di ogni cittadino che fa come meglio crede o ritiene giusto. Accade così che anche questo giardino diventi specchio della nostra città eallora un gruppo di padroni di cani (ne ho contato fino a 14) ritengono che sia giusto stazionare all'interno del parco con i cani lasciati sciolti e liberi di scorazzare, orinare e defecare ovunque, poco importa se lì vorrebbero giocarci dei bambini e nulla importa che il regolamento affisso indichi espressamente che i cani vanno tenuti al guinzaglio, nulla importa che a pochi metri dall'ingresso ci sia un'area cani dedicata: noi siamo Palermitani e per noi le uniche regole valide sono quelle che ci diamo noi stessi.

Inutile invitarli a rispettare le regole, ti risponderanno: "Il cane è buono" o "c'è tanto spazio, cambia strada", quindi o ti piace o ti sposti. Continuando si possono ammirare piscine di melma ristagnante, area giochi per i bimbi totalmente distrutta e realmente pericolosa per l'incolumità dei bambini, resti di giochi d'artificio disseminati nei viali, transennamenti caduti, zone di verde non curate, nessunissima vigilanza... Perché tenere un parco aperto ed abbandonarlo a se stesso? Perché renderlo degno solo in determinati giorni per passerelle e servizi fotografici? Perché?