Giardino Inglese, lettera all'assessore Mineo: "La pavimentazione in sampietrini non va distrutta"

Egregio assessore Andrea Mineo,

il parco Piersanti Mattarella, ex Giardino Inglese, progettato nel 1851 dall'architetto Giovan Battista Filippo Basile è un giardino storico, vanto della città di Palermo. Le inoltro la mia riflessione personale sulle modifiche in corso: la bella e intelligente pavimentazione in sampietrini non andrebbe distrutta ma rispristinata, la sua caratteristica realizzazione con tasselli a ventaglio impedisce agli utenti di scivolare nelle discese e avere passo saldo in salita.

La sua mobilità in caso di manutenzione è ergonomica e risponde localmente alle sollecitazioni delle radici. Sostituirla con colate cementizie pseudo-drenanti è non tenere conto dell'intelligenza di Basile. Anche la programmata abolizione dei muretti di contenimento che bordano le collinette di terra sarà problematica: la colata cementizia non drena la terra o il fango che si riverseranno sopra nei terreni in discesa con le piogge!

Ho anche appreso che non verranno ristrutturati i servizi igienici perché il budget preventivato non è sufficiente... sarebbe senz'altro sufficiente senza la distruzione della bella e funzionale pavimentazione a sampietrini di cui sopra.

Umberto Capotummino