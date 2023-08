Il giardino di via Case Rocca è in stato di abbandono

Il giardino di via Case Rocca, accanto allo stadio delle Palme, luogo dove quotidianamente centinaia di persone si ritrovano per svolgere attività fisica o anche per una semplice passeggiata, è in stato di abbandono. Da mesi all’interno delle aiuole e ai margini della villetta ci sono cumuli di rifiuti e rami secchi. E' giusto precisare che l’unica forma di manutenzione forse perché poco faticosa) è la potatura e l'irrigazione del prato.