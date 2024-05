Boxe, la villabatese d'adozione Giacoma Cordio conquista il titolo italiano

E' ancora lo sport che porta in alto a livello nazionale il nome di Villabate con la boxe e più precisamente con Giacoma Cordio che il 26 aprile 2024 al Palazzetto dello sport di Marsala diventa la nuova campionessa italiana pro categoria "pesi mosca". Tesserata con la Giordano boxing club di Villabate la neocampionessa di 43 anni alterna i suoi allenamenti tra Villabate e Marsala ormai dal 2001 anno nel quale inizia la sua carriera dilettantistica di caratura internazionale. Ventuno le presenze in Nazionale e nel 2023 il passaggio tra i professionisti.

L’organizzatore dell’evento Davide Giordano è doppiamente fiero di questo risultato, sia per aver riportato ad una siciliana il titolo nazionale in questa categoria e sia perché l’atleta fa parte della sua società sportiva che ormai da tanti anni sforna buoni pugili. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e l'assessore allo Sport, Ignazio Bilardello, sono stati ben contenti di accogliere l’iniziativa e di promuoverla sul proprio territorio con un picco di presenze superiore a 500 spettatori nel match che aggiudicava il titolo nazionale.

Dieci le riprese nelle quali Giacoma Cordio, supportata all’angolo da Giordano, ha logorato lentamente, ma con efficacia, l’avversaria laziale Aurora De Persio vincendo ai punti per decisione unanime della giuria. La Federazione pugilistica italiana, in collaborazione con Sky, ha visto il supporto video di Marco Montagna e Francesco Pitarresi come DjSet. Ci rammarica vedere una società sportiva villabatese andare ad organizzare questo tipo di manifestazioni lontano dal proprio territorio e quindi un po' orfana dei suoi naturali sostenitori. Speriamo fiduciosi che in un futuro, non troppo lontano, tutte le società sportive villabatesi possano avere sul territorio d’appartenenza la giusta visibilità e il giusto supporto.