Si sono fermati con la loro moto ape azzurra e hanno gettato ingombranti di ogni tipo per strada. E' successo in via Pio La Torre, in zona Zisa, in un'area generalmente utilizzata come discarica abusiva, dove due giovani hanno buttato vecchi mobili accanto ad alcuni cassonetti dei rifiuti. Il video è stato mandato da un lettore che preferisce rimanere anonimo.