"Da genoano dico forza Palermo, andiamo insieme in serie A: anche a Genova abbiamo Santa Rosalia"

Da genoano voglio fare un augurio ai ragazzi di Palermo che possiamo salire entrambi in serie A Sono genovese e genoano spero che Palermo e il mio Genoa possono salire in serie A due città di mare di porto,due città per certi versi simili anche se una al nord e l’altra all'estremo sud. Città come Genova e Palermo meriterebbero di essere in serie A, sia per la grandezza delle citta’, per gli stadi, sia per i numeri di spettatori, vedere in tv una finale di C con 35 mila spettatori al Barbera e’ stato bellissimo, numeri che molte piazze di seria A se li sognano.

Poi con i ragazzi del Palermo c’e’ sempre stato rispetto reciproco, spero che il 10 settembre 2022 sia una bella giornata di festa, peccato che sarebbe stato incontrarci più tardi, dopo qualche mese per il rodaggio delle 2 squadre. Comunque a parte la data di andata troppo presto faccio un in bocca al lupo al Palermo che salga in seria A, ovviamente dietro il mio Genoa ma entrambi in serie A E non dimentichiamo che Genova e Palermo ha una stella che illumina le due città, questa stella in comune: è Santa Rosalia, pochi sanno che a Genova nel quartiere Pegli si festeggia Santa Rosalia da secoli per vari fattori che hanno legato i genovesi a Palermo, da un membro della famiglia Doria che porto il culto di Santa Rosalia a Genova che con gli anni fu incrementato con i rapporti tra mercanti marinari genovesi e palermitani. Chiudo con Forza Genoa e Forza Palermo MertiAmo altri palcoscenici !!!! Marco Parodi