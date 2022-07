Genitori non vedenti e la figlia di 10 anni col Covid: "L'hub della Fiera ci ha negato il tampone a domicilio"

Riceviamo e pubblichiamo

Io e mio marito siamo non vedenti e abbiamo una bambina di 10 anni. Premetto che siamo autonomi, usciamo da soli, prendiamo i mezzi pubblici, e dove non riusciamo ad arrivare da soli abbiamo una rete di familiari e amici che ci assistono. In questo momento nostra figlia è positiva al Covid. Ha fatto il tampone in farmacia e poi la pediatra si è occupata di fare la segnalazione all’Asp. Per il tampone di fine isolamento, la bambina è stata convocata giorno 14 luglio alla Fiera. Noi non guidiamo, e non ci sembra corretto metterci in macchina con altre persone o chiamare un taxi, nel dubbio che la bambina possa essere ancora positiva e contagiosa… per lo stesso motivo non ci sembra corretto prendere i mezzi pubblici, anche perché noi stessi genitori viviamo in casa con la bimba e siamo esposti al rischio di contagio anche noi (a oggi siamo negativi, ma domani non lo so).

Per tutti questi motivi, abbiamo richiesto il tampone domiciliare, oppure l’autorizzazione a farlo in farmacia e poi comunicare l’esito via mail, dato che la farmacia è vicino casa nostra e possiamo raggiungerla comodamente a piedi senza entrare in contatto con altre persone. Se abbiamo fatto tutto questo, è solo per correttezza, educazione e senso civico, perché riteniamo che ognuno debba fare la propria parte per fermare la catena dei contagi. Ritengo molto grave la risposta che ho ricevuto dall’hub della Fiera: "I tamponi domiciliari vengono effettuati solo per soggetti con particolari difficoltà motorie. Qualora si decidesse di effettuare il test in un luogo diverso da quello della convocazione, non possiamo assicurarle che le venga data la possibilità di effettuarlo. In ogni caso, dovrà provvedere a scrivere alla mail referticovid@asppalermo.org includendo in allegato il referto del tampone negativo".

Mi scrivono che il tampone domiciliare è fattibile solo in casi di ridotta o impedita mobilità. Ora, noi siamo non vedenti, non guidiamo, mi pare che i presupposti ci siano tutti. Oppure ancora nel 2022 si pensa che il disabile sia soltanto quello seduto su una sedia a rotelle? Dal personale dell’Asp, che lavora in ambito medico, mi aspetterei un po’ di cultura in più. Sono amareggiata e delusa, come sempre nella nostra amata Palermo c’è la cattiva abitudine di mettere le persone sbagliate nel posto sbagliato, a discapito dei cittadini.

Lettera firmata