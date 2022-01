Via Mariano Stabile, il gazebo per i tamponi blocca i pedoni: "Non c'è un posto migliore per collocarlo?"

"Non ci riesce a capacitare come non si sia trovato un posto migliore per collocare il gazebo per i tamponi, evitando di bloccare il transito ai pedoni sul marciapiede. Accade in via Mariano Stabile davanti ad una nota farmacia, dove mamme con passeggini e persone sulla sedia a rotelle hanno non poche difficoltà a passare. Speriamo che sia trovata una soluzione alternativa!".