I gazebo e quei tiranti pericolosi per i passanti in via Campolo

Da anni, in vista delle festività natalizie, vengono allestiti in varie parti della città dei gazebo per la vendita di festoni e presepi. Nell’isola verde davanto alla scuola, in via Giovanni Campolo, da anni si ripete questa gradita tradizione. Quelli che sono pericolosi e non accettabili sono i tiranti diagonali in tessuto che ricadono sul marciapiede davanti ai gazebo. I pedoni e i bambini rischiano di ferirsi al volto e non solo.