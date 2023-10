"Gatto incastrato da 4 giorni a Palazzo Chiaramonte Steri, aiutatelo: non riesce a uscire"

Un gatto si trova prigioniero a Palazzo Chiaramonte Steri tra un muro e delle sbarre, non riesce ad uscire poiché è caduto da un tetto dentro questo spazio. Da 4 giorni si trova lì, chiedendo l'intervento dei pompieri che hanno constatato la situazione non abbiamo risolto nulla. Dicono che l'edificio è storico (palazzo Steri) e non possono toccare nulla, quindi non possono salvarlo. Gli diamo da mangiare attraverso le grate ma sembra destinato a una brutta fine. Spero che con un po' di visibilità qualcuno si attivi seriamente per farlo uscire e ridargli libertà. Grazie spero possiate pubblicare questa notizia.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Giorgia Fusi