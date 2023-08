Le due gallerie di Isola delle Femmine sono al buio: "Dopo gli incendi nessuno ripara il danno"

Percorro ogni giorno l'autostrada A29 direzione Trapani per andare a lavoro da Palermo a Carini.. Volevo segnalare se non è già stato fatto, che da quando ci sono stati i terribili incendi del 24 luglio, entrambe le gallerie prima di Capaci sono completamente al buio. È stato messo soltanto il cartello di segnalazione "galleria non illuminata rallentare". E Cio provoca ogni giorno un rallentamento improvviso all'entrata della galleria dove ovviamente non si vede nulla, soprattutto nel tratto più lungo. Aspettiamo come al solito che succeda qualcosa per ripristinare l'illuminazione? Cercherò di segnalarlo anche agli organi competenti, intanto grazie per il lavoro che svolgete e che molte volte aiuta a sollecitare.