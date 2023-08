A29, gallerie di Isola delle Femmine al buio da un mese: "E' molto pericoloso"

Gallery



Si susseguono gli incidenti in questo tratto di autostrada, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, che da circa un mese, cioè dagli incendi di luglio, continua a mettere a rischio la vita di migliaia di automobilisti. Per raggiungere le spiagge e l'aeroporto ti ritrovi in auto a percorrere due tunnel al buio alla velocità di 80 chilometri orari. Parliamo di uno dei tratti di autostrada più transitato nel periodo estivo. Aspettiamo gli incidenti mortali o almeno questa volta chiamiamo prima un elettricista!