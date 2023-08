Autostrada, ancora senza illuminazione le gallerie in prossimità di Sferracavallo

Per quanti giorni ancora devono stare al buio, senza l'illuminazione, le gallerie in autostrada in prossimità di Sferracavallo? Immettersi in queste galleria è terrificante, una tra l'altro è in curva.

Mi chiedo se l'intervento di un elettricista debba avvenire come sempre in urgenza e solo subito dopo tragici incidenti mortali. Mi ricordo ancora qualche anno fa che furono messe in sicurezza in fretta e furia solo dopo l'esplosione di un camion che trasportava bombole di Gpl.