All’orario aperitivo passavo con mia mamma per via Mazzini e ci siamo fermate per ammirare questa bellissima scena: un gabbiano apriva un sacchetto con il becco per estrarre resti di gamberetti e sotto i piccioni che beccavano pezzi di salsiccia. Da notare che l'immondizia lì non era stata ritirata mentre nella zona superiore della via i cestini erano vuoti. Che schifo.