Gli rubano la moto mentre è in hotel, la polizia la ritrova: "Grazie! E ora in viaggio verso la Tunisia"

Lui si trovava in hotel e dormiva beato, non immaginando minimamente che qualcuno gli potesse rubare la moto con cui avrebbe raggiunto la Tunisia. Un viaggio che sarebbe sfumato se la polizia non fosse intervenuta recuperando la sua Bmw Gs 1200 nuova. E' successo nella notte tra venerdì e sabato. A raccontarlo è la stessa vittima che ha voluto ringraziare gli agenti della "volante Valdesi" per aver sventato il furto bloccando due giovani.

Da quanto ricostruito i poliziotti hanno individuato una moto che viaggiava a luci spente e in senso contrario in via Duca degli Abruzzi. A bordo c'era un giovane, spinto da un altro soggetto su uno scooter elettrico. Alla vista della volante i due hanno tentato la fuga, ma la volante gli ha chiuso ogni via di fuga. E così i due, sentendosi alle strette, si sono arresi senza opporre altra resistenza.

Dalla targa gli agenti sono risaliti al proprietario del mezzo che, ignaro, stava dormendo nella stanza d'hotel prenotata per fare una tappa intermedia prima di andare in Africa. Gli investigatori hanno rintracciato quindi il proprietario della Bmw, un messinese che stava viaggiando con un gruppo di appassionati delle due ruote del motoclub "Fabio Nolasco", che ha raggiunto la polizia per la riconsegna del mezzo.

"Oggi - scrive l'uomo - ho rischiato di perdere il mio primo viaggio sulla moto appena acquistata. Se il mio sogno si realizzerà sarà solo ed esclusivamente grazie agli operatori della volante Valdesi della questura di Palermo. Gente che non dorme! Sveglia, in gamba, che ha recuperato la mia moto che due ladruncoli avevano ben pensato di rubare rompendo il bloccasterzo. La polizia li ha bloccati e mi ha rintracciato nell’hotel dove io dormivo beatamente. Credo che sia stata la prima volta che lo squillo del telefono in piena notte mi abbia portata una buona notizia. Grazie alla polizia e ai due agenti. Aderisce al mio ringraziamento il Motoclub Bmw Messina 'Fabio Nolasco' con il quale sto viaggiando in direzione Tunisia. Mi sento di affermare che mai mi ero soffermato a pensare al lavoro invisibile che fanno i poliziotti. Grazie!".