Furto da Bruno Euronics in via Nenni: "Ho visto il fermo in diretta, guardie giurate professionali e discrete"

Giovedì 6 Aprile mi trovavo presso il negozio Bruno Euronics per alcuni acquisti. Attorno alle 17 ho assistito in diretta al fermo di soggetto da parte dalle guardie giurate Ksm. Tutto è avvenuto con vera professionalità e discrezione. Il soggetto era stato fermato con prodotti per un valore di 400 euro appena sottratti dal negozio. L'uomo è stato dato in consegna alla polizia.