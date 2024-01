Furti continui di batterie dei monopattini in zona porto

Gallery





Ormai da mesi si vedono quasi quotidianamente monopattini privi di batterie gettati per strada in via Francesco Crispi e Via Gaspare Bivona (zona porto/Piazza XIII Vittime). A parte il triste scenario al quale assistono i numerosi turisti, è veramente scoraggiante notare quanto i delinquenti nella nostra città agiscano indisturbati ed in modo ripetitivo nella stessa zona, peraltro molto trafficata ed in parte anche video sorvegliata.