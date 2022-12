Nuovo "dormitorio" in via Paolo Emiliani Giudici: "Odore di feci e urina insopportabile"

Altra segnalazione per il degrado della nostra città. Il furgone in foto è posteggiato e abbandonato da mesi in via Paolo Emiliani Giudici, per di più in una strada che costeggia una scuola elementare. Ormai è diventato ritrovo e accampamento notturno di chiunque. Passare anche di fronte è impossibile per la puzza di escrementi e di urina. Ho contattato i vigili ma ancora non si è visto nessuno.