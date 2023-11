Saltare in aria alle due e mezza, nel pieno della notte, per esplosioni di fuochi d'artificio non ha prezzo. Il degrado ed il sottosviluppo hanno preso ormai il sopravvento a Palermo, grazie a chi dovrebbe fare rispettare le leggi, ma non vede e non sente, ma che è abilissimo nel prendere lo stipendio. Questa città ha bisogno di essere ri-civilizzata, a partire dall'alto.