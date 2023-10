"Tutte le sere fuochi d'artificio a Bonagia, perché nessuno interviene?"

Mi rivolgo a voi con profonda preoccupazione e frustrazione riguardo a una situazione intollerabile che sta avvenendo nel quartiere di Bonagia: quasi ogni sera, spesso intorno o oltre mezzanotte, scattano i fuochi d'artificio con un rumore assordante. Questo non è soltanto un fastidioso disturbo, ma una vera e propria mancanza di rispetto verso tutti gli abitanti della zona. Molti di noi, dopo lunghe giornate di lavoro, cercano riposo in quelle ore. Peggio ancora, famiglie con neonati vedono il sonno dei loro bambini interrotto da questi fortissimi boati, causando stress e disagio.

Questo abuso continuo di fuochi d'artificio, oltre a essere un segno di disprezzo per la quiete pubblica, fa sorgere sospetti su possibili connotazioni o segnali nascosti dietro tali attività, data la natura sospetta di certe dinamiche nel nostro quartiere. Vorrei che questa situazione fosse portata all'attenzione della comunità e approfondita accuratamente. Non possiamo e non dobbiamo tollerare ulteriormente questa mancanza di rispetto e possibili attività sospette nel cuore della nostra comunità. La tranquillità e la sicurezza del quartiere di Bonagia sono in gioco.