Ventotto anni senza Franco Franchi: "Niente eventi pubblici, ma il ricordo non tramonta"

Il 2020 sarà ricordato come l'anno più triste degli ultimi decenni: il Covid ha fermato anche cinema, teatri, spettacoli ed eventi culturali. È la prima volta che in Sicilia, e in particolare a Palermo, non organizzo un evento per ricordare i nostri grandi attori palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Il 5 ottobre scorso non si è fatto nulla per ricordare i 98 anni dalla nascita di Ingrassia e non si farà nulla neanche il 9 dicembre per ricordare i 28 anni della morte di Franchi che, oltre a farci ridere, amava molto i bambini. Tanto che nel 1972 furono scelti per il film Pinocchio interpretando la parte del gatto e la volpe.

Rrestano sempre vivi nei nostri cuori grazie ai loro tanti film trasmessi in televisione. A Palermo esiste da 8 anni una piazzetta a loro dedicata inaugurata il 10 dicembre 2012 dove si trova anche un bassorilievo con le facce dei due attori e quella di Modugno donato nel 2015 dallo scultore Gianfranco Ragusano. Inoltre per il giorno dell'Immacolata Massimo Benenato parlerà di papà Franco Franchi e la sua devozione verso la Madonna su Raiuno alle 10,30 nel programma "A sua immagine". In attesa di tempi migliori li ricorderemo portando un fiore alle loro tombe (Franchi a Palermo ai Rotoli e Ingrassia a Roma al Verano )con la speranza che i nostri grandi da lassù facciano finire questa pandemia fastidiosa.

Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio.