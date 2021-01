Dallo scorso 15 luglio si è creata una frana in via Ruffo di Calabria tra il secondo e il terzo tornante creando disagi specialmente la sera. Ho informato l'Urp con diverse mail che mi hanno sempre risposto e hanno passato l'informazione agli enti preposti ma non è intervenuto mai nessuno. Volevo anche segnalare che la strada non ha caditoie e diventa un fiume con le forti pioggie e infine non ha nemmeno impianto di illuminazione pubblica rendendo la strada molto pericolosa.