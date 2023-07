Fra le vie del centro città spazzatura ovunque

Gallery



Non vedo passare da mesi gli spazzini fra le vie del centro città, specialmente in questa via dove ho fatto le foto (via Giosuè Carducci). E' vergognoso dover assistere a questo degrado nel centro città: fogliame, sacchetti della spazzatura lasciati per terra perché tanto le persone credono sia una sede distaccata di Bellolampo. Il sindaco si prodighi a fare una chiamata alla Rap e inviare una squadra di spazzini perché una persona sola avrebbe bisogno di una settimana almeno per pulire un intero quartiere.