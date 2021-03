Foro Italico, rallentamenti evitabili e problemi all'asfalto

Vorrei segnalare l'assurdità delle scelte del nostro assessore al traffico. Sappiamo la storia del Ponte Corleone. Mentre si restringe la corsia come se questo bastasse a risolvere il problema, da parecchi giorni, sono iniziati lavori (che si potevano fare prima o magari rimandare) in piena zona Foro Italico. Sappiamo bene quanto via Messina marine sia trafficata, ma ultimamente dopo le limitazioni ai tir su via Regione, inevitabilmente questi si sono riversati in zona messina marine.

Bene! A questo punto iniziamo con il cantiere per il marciapiede. Vi allego le foto di stamattina. Infine concludo con le condizioni dell'asfalto proprio in questo tratto. Io viaggio in moto e ogni giorno durante in quel tratto cerco di evitare buche e tratti asfaltati malissimo. In piena curva alla cala, si rischia la vita. Fate qualcosa.

Salvatore Maniscalco