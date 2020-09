"Foro Italico, passeggiata tra le sterpaglie..."

Consultando un qualsiasi mass media si legge : Foro Italico o passeggiata della Marina è un giardino, interamente pedonale, occupa circa 40.000 m² a manto erboso, con piante mediterranee di vario genere, viali alberati, panchine, sculture in ceramica, un percorso ciclabile, l'illuminazione notturna e un'ampia passeggiata panoramica lungo la costa. Guardando le foto scattate oggi si rimane a dir poco frastornati. Questo è il paesaggio del Foro Italico, che a prima vista sembra un campo di grano dopo la mietitura, con la distesa di fieno sui campi ormai aridi. Invece no, trattasi di siepi e di prato lasciati morire di sete, di sterpaglie alte come alberi, di alberi in procinto di seccare, di un prato una volta verde e abbastanza curato che oggi si è trasformato in un deserto angosciante. Inutile continuare, le foto esprimono il concetto meglio di tante parole, la dimostrazione di una carente gestione del verde e mancanza di sicurezza. La nostra Palermo, in cui regna l’arte in ogni singolo angolo, merita rispetto.

Associazione Comitati Civici Palermo