Foro Italico, pallonate e "principesse" rotte: "Ragazzi che giocano come se fosse la Champions"

Salve, da tanto tempo che non vado al pratone del Foro Italico ed è rimasto tutto per come lo lasciato. Carta e bicchieri di plastica sparsi a macchie di leopardo, ragazzi che giocano col pallone di cuoio come se si giocassero la Champions, creando pericoli per i bambini più piccoli. Se arriva una pallonata e a un bambino l'hanno beccato in pieno. ma soprattutto i birilli di ceramica rotti creano pericoli per i più piccoli se ci vanno a finire di sopra. Volevo ringraziare il nostro sindaco e l'assessore di competenza per la sicurezza e il decoro che ci danno nei parchi pubblici.