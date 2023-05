Corso sulle manovre salvavita all'istituto comprensivo Lombardo Radice

Si è svolto a Palermo presso l'Istituto Comprensivo Lombardo Radice plessi Nuccio-Verga in presenza dei professori, che hanno partecipato al corso sulle manovre salvavita ovvero BLSD-PBLSD, omaggiate dal direttore dell'Ente di Formazione Primo Soccorso Trapani Sebastiano Monticciolo e lo staff di professionisti ( Caime Maria Cristina, Andrea Adragna, Caterina Rozzisi, Di Fazioni Antonino) in collaborazione con l'APS Cuore Colorato di Palermo. Durante le attività teoriche e pratiche, che hanno scandito la giornata di formazione, gli insegnanti che hanno aderito hanno acquisito le necessarie conoscenze tecniche di base per poter soccorrere anche chi, durante soprattutto le lezioni all'interno del plesso scolastico e nei luoghi di pertinenza si dovesse trovare in difficoltà e a rischio di vita per arresto cardiaco improvviso. Diffondere e promuovere la cultura del soccorso è di vitale importanza anche in situazioni complesse come quelle legate alla morte cardiaca per come ribadisce il direttore dell'Ente nonche anche riferimento comunale RCS di salute di Trapani Sebastiano Monticciolo.