Villetta accanto allo Stadio delle Palme, fontanella da riparare

Da circa una ventina di giorni hanno sostituito l'utilissima fontanella che si trova adiacente alla villetta accanto allo Stadio delle Palme. Ma da alcuni giorni il rubinetto a scatto di cui è dotata la fontanella, rimane sempre bloccato dopo il suo utilizzo con conseguente sciupio di acqua che è un delitto in questo periodo di crisi idrica. Non saprei chi contattare per segnalare il disservizio che deve essere al più presto risolto. Speriamo che questa segnalazione arrivi a chi ha il compito di intervenire.