La fontana ai piedi della salita su Monte Pellegrino simbolo di degrado e incuria

Vi scrivo per quello che sembra un maldestro tentativo di furto della parte superiore della fontana di piazza Sellerio, ai piedi di Monte Pellegrino, spostata dal suo basamento. La fontana da anni rappresenta un punto di ristoro e refrigerio per tanti fedeli, passanti, sportivi e punto d'incontro per tanti sportivi. La vasca posteriore della stessa fontana è ormai nel degrado per sporcizia e bottiglie di plastica lasciate dai soliti panormosauri incivili, spazzatura. Non è mai pulita ma purtroppo è fotografata da tanti turisti italiani e stranieri indignati, come tanti palermitani come lo scrivent, che amano le bellezze offese di questa città.

Segnalazione inviata dalla redazione di PalermoToday da Giuseppe La Mantia