Povera splendida fontana del Garrafello bullizzata quotidianamente dai "Panormosauri" con le loro macchine in zona rimozione, dai loro rifiuti ingombranti sparsi per la piazza e senza nemmeno l'intervento di un idraulico per evitare la fuoriuscita dell'acqua. E dire che secoli fa ti trattavano come un' opera d'arte! Secoli fa però.....