Dove sono finite le fioriere in centro?

Così si presenta adesso Corso Vittorio Emanuele. Il cuore del percorso Unesco, il cuore del centro storico della città si presenta come una comune ed anonima striscia di asfalto. Mi chiedo dove siano finite le panchine in marmo e le fioriere che, un paio di anni fa, vi erano state allocate e che contribuivano a dare un minimo di parvenza di vera zona pedonale.

Stessa sorte per via Maqueda, tutte o quasi, sparite. Via Maqueda, poi, è diventato un enorme sul con venditori abusivi che si contendono gli spazi con i tavoli dei locali che, ormai, coprono quasi l'intera strada. Come potrebbe esserci spazio per panchine, vasi e fioriere. Mi chiedo, è possibile che in questa città non si faccia nulla per migliorarne l'immagine e quel poco che si realizza viene abbandonato all'incuria ed al degrado senza un minimo di manutenzione? E' questo l'amore per la città tanto declamato dagli amministratori pseudo politici? Dove vivono questi signori? Tristezza infinita.