Il Covid e l'incubo di fine isolamento...

Dopo 11 giorni chiuso in casa causa positività sono finalmente negativo. Con la fine dello stato di emergenza, dal primo aprile non si manda più al proprio medico l'esito tampone per fine isolamento, ma si invia email all'Asp. Ma da ieri che aspetto la comunicazione di fine isolamento, praticamente è un sequestro di persona! Visto che non arriva nulla, e non risponde nessuno nei vari tentativi di contatto, io da oggi esco lo stesso senza aspettare nessuna liberatoria.