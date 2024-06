Campionati Interschool, arriva il giorno delle finali e delle premiazioni

Gallery

















Cinque finali e poi le premiazioni dei campionati Interschool. Sabato 8 giugno, a partire dalle ore 16:30, i Campi del Sole di viale Regione Siciliana Nord Ovest 5630, ospiteranno l'atto conclusivo della "Lega calcio Interschool" organizzato dell'Asd Progetto Interschool, che da 17 anni rappresenta un importante centro di aggregazione giovanile a Palermo per la diffusione delllo sport.

La Lega calcio Interschool è l’insieme di cinque campionati da 12 squadre ciascuno (Serie A1, A2, B1, B2, C) divisi per età e livello competitivo, con retrocessioni e promozioni ogni anno, che coinvolge un totale di 60 squadre e più di 600 giocatori che si incontrano ogni weekend. Numeri incredibili se pensiamo ad un "semplice torneo di calcetto". Quello che però l'Interschool è diventato in questi 17 anni è qualcosa di più. Per tanti ragazzi e ragazze è ormai una seconda casa, una vera e propria famiglia, un luogo ideale per incontrarsi, crescere, divertirsi e fare nuove amicizie in un ambiente sereno che cerca di creare legami e diffondere una sana competizione.

Ai ragazzi inoltre viene offerta una serie di servizi come telecronache live, interviste, pagelle, servizi fotografici professionali, tutti con le maglie in tinta e anche tanti sponsor che sostengono le squadre. Insomma, roba da Champions league!.Una stagione ricca di emozioni ed entusiasmo che si chiuderà questo sabato con una giornata indimenticabile. Le cinque finali stabiliranno le vincitrici di ogni campionato. A seguire una grande premiazione durante la quale, oltre ai trofei per le squadre campioni, verranno consegnati tantissimi premi individuali come ad esempio il "Pallone d'oro" di ogni campionato. Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’amicizia e del sano divertimento.