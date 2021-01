Cooking Cook King, in tv il format siciliano dedicato alla sfida tra cuochi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Finale di Cooking Cook King è un format siciliano dedicato alla sfida tra cuochi, realizzato da MediaOne Produzioni e ideato dall’autore e regista Roberto Marco Oddo . La trasmissione è alla sua seconda edizione e decreterà il vincitore nella puntata in onda Sabato 23 Gennaio alle ore 15 sul 19 TeleOne sulla app @teleone e sulle pagine social., in streaming su teleone.it.

Gli aspiranti cuochi in finale Salvatore Galati di Palermo e Giuseppe Gaglio di Montelepre. Durante la gara i cuochi concorrenti sono stati giudicati secondo 4 criteri di valutazione: Gusto 50%,Tecnica 20% ,Mep 15%, Aspetto 15% (colori, presentazione, tecnica). E a decidere la vittoria saranno gli chef in giuria Davide Fecarotta, Gioacchino Sensale, Umberto Biondo e Roberto Cascino. A partecipare al programma sono stati così 8 cuochi provenienti da diverse parti della Sicilia. Ogni aspirante cuoco ha avuto a disposizione 20 minuti per realizzare il proprio cavallo di battaglia e cercare di passare alla fase successiva del format.

Gallery