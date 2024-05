"Alla Fiera del Mediterraneo prodotti antiquati e pochi espositori, non chiamatela campionaria"

Riceviamo e pubblichiamo.

Fiere campionarie o di settore: eventi dedicati a specifici prodotti, spesso riservati solo alle aziende, ai professionisti e alla stampa specializzata operante in quel determinato settore o aperte solo parzialmente al grande pubblico. Così riporta Google. Ma questa nostra Fiera quale peculiarità può avere? Pochissimi espositori, prodotti i antiquati, pezzuole per i vetri e padella in vendita come 40 anni or sono. Uscendo dal viale principale si avverte un senso di degrado. Tolti i venditori di cibo e le giostre, cosa rimane? Trovato anche un rimessaggio. Allora aggiungiamo al titolo solo un verbo: "Diventerà" una fiera campionaria. Scusate lo sfogo.