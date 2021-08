Le strade che circondano la Fiera? Un percorso a ostacoli

Le strade intorno alla Fiera del Mediterraneo ridotte a groviera. In un raggio di nemmeno 800 metri le buche aumentano in maniera drastica. Qualcuna sta per compiere il primo anno di età. Si parte da via Marturano, passando per via Ammiraglio Rizzo, continuare in via Sadat e terminare nella piccola (e quasi inesistente per il Comune) via Altavilla. Stradina che non risulta nemmeno nelle schede di lavoro dei netturbini. Un'amministrazione comunale disastrosa. Orlando dimettiti!!!!