Grande festa alla Zisa per la Madonna del Lume: "E' il nostro Festino"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery











Domenica 30 Luglio, il cielo si è illuminato di colori accesi. È successo al Castello della Zisa, la confraternita della patrona del Noviziato, Maria Santissima del Lume, in onore dell’uscita del simulacro, si è unita a festeggiare per le vie del quartiere concludendo con un fantastico spettacolo di fuochi di artificio. Sudore e lacrime per la realizzazione di ogni minimo dettaglio, i devoti rispondono:”Aspettare? Ne vale sempre la pena”