Quella fermata di via Belgio che crea solo disagi

In via Belgio, all'altezza di un supermercato Decò, esiste una fermata sia Amat che per i bus di linea (specialmente per l'aeroporto). Si notano le seguenti discrepanze: 1. Le strisce gialle per la distanza di 12 metri per permettere la fermata dell'autobus non sono state ridipinte dalla mia precedente mail; 2. Le auto sono continuamente parcheggiate anche in seconda fila; 3. Conseguentemente la fermata dell'autobus avviene al centro della carreggiata e gli utenti sono costretti a salire in mezzo alle macchine; 4. Raramente qualche pattuglia delle forze dell'ordine si ferma alla rotonda poco più avanti ma non si azzarda a monitorare tutto il marciapiede; 5. la fermata del bus per l'aeroporto provoca comunque code fino in viale Strasburgo talvolta anche con il blocco della carreggiata e del semaforo con conseguente intasamento di tutte le tre vie che portano a via Belgio.

Francesco Paolo Catalano