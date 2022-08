"Letto, poltrona e frigo: a Palermo le fermate dell'autobus sono dotate di tutti i comfort"

Quale altra città al mondo può vantarsi di avere una fermata di autobus così? Poltrona (comoda) + letto (per un pisolino) + frigorifero (con bibite visto le giornate afose in questi giorni caldi d'estate). Opzione monopattino in caso aspetti l'autobus, con la media di 45 minuti, quanto ti va bene. Un ringraziamento di vero cuore all'AMAT, alla RAP e ai palermitani....