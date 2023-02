"Rotoli, tante sepolture abbandonate: dove sono finite le promesse?"

Via Papa Sergio I, 3 · Arenella-Vergine Maria

Dove sono finite le promesse per i defunti dei Rotoli? Al forno crematorio hanno montato il ponte e si sono fermati? I loculi ipogei sono fermi da qualche mese, praticamente a terra si riempiono di acqua. E quelli fuori terra? appena viene l'estate scoppieranno le salme là dentro. Io ho mia mamma a deposito per il loculo ipogeo, ci sono tante sepolture abbandonate. Mi sembra che per alcuni la situazione è meglio che resti così...