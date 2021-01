"Rifare l'asfalto in via Cavallacci"

I residenti lamentano le condizioni in cui versa l’asfalto di via Cavallacci. Lo denuncia l'ex Consigliere di Circoscrizione Domenico Fanciuso. Crepe, asfalto dissestato e buche che in alcuni tratti diventano vere e proprie voragini, Sono queste le condizioni dell'asfalto di via Cavallacci, che risulta gravemente danneggiato per lunghi tratti, i residenti che transitano con le auto e i motorini, devono cercare di evitare le numerose buche presenti, continua Fanciuso, si chiede un immediato intervento di rifacimento del manto stradale per la sicurezza della circolazione. Mi appello agli organi competenti di intervenire al fine di eliminare il pericolo.