Fanciuso: "Riattivare linea 906 in tempo di Covid"

E necessario riattivare la linea 906 soppressa da circa 4 anni, che collegava Borgo Molara con Corso calatafimi, Chiede l'ex consigliere di circoscrizione Domenico Fanciuso, è questa l’unica strada da intraprendere per affrontare il problema degli assembramenti all'interno dei mezzi di trasporti, in un momento in cui i contagi da Covid-19 sono iniziati a salire. “Non si può chiedere di rispettare le norme di restrizioni continua Fanciuso, e poi consentire gli studenti a non potere rispettare il distanziamento sui mezzi pubblici. Il mio appello è a tutti gli organi competenti, Regione, Comune, Amat, a ripristinare la linea 906, per consentire il distanziamento all'interno del mezzo pubblico.