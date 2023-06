Brividi sopra la follia, il palermitano che ha visto 36 concerti di Vasco: "Malattia che non va più via"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un fan palermitano di Vasco Rossi che ha appena visto per la 36esima volta un concerto del rocker di Zocca (ha assistito a entrambi gli appuntamenti allo stadio Barbera).

Si tratta di Alberto Paderni, manager in una società di consulenza e lavora in supporto agli uffici della Pubblica Amministrazione, occupandosi di fondi UE. Palermitano classe '84, è ad oggi uno dei più accaniti fan di Vasco Rossi in Italia. Ama in ordine rigorosamente alfabetico: Alice, la birra, Carla, genitori, Milan, Poirot e, appunto, Vasco

Dunque che dire ancora di Vasco Rossi? Di quel giovanotto di anni 71 che in due giorni ha cantanto per 6 ore di fila senza il minimo cedimento per la sua combriccola di 70 mila in un Barbera inedito che somigliava quasi all'Olimpico per la portata dello spettacolo?

Attenzione: chi vi scrive è stato anche all'Olimpico, ma anche a San Siro, al Modena Park. Ovunque in Sicilia e anche a Palermo, l'ultima volta al Velodromo che ero ancora un ragazzino. Per non essere da meno stavolta ho fatto entrambe le tappe del Barbera: una per ritrovarlo, l'altra per promettergli che non lo perderò mai. Al mio 36esimo concerto posso dirlo: perché se aziono il mio Rewind posso affermare la sua musica non ti basta mai. E puoi vedere uno, due, tre concerti suoi, ma sarà sempre come la prima volta.

Istruzioni per proseguire nella lettura (laddove non si fosse ancora capito): non poteva esistere persona peggiore oggi a Palermo pronta a scrivere qualcosa su Vasco. Chi vi scrive infatti è afflitto da vaschite neanche troppo acuta, una malattia dalla quale non voglio guarire e che probabilmente non ha terapia se non l’ascolto dei suoi pezzi somministrati quotidianamente ora in vinile a colazione, ora su Alexa in bagno o, perché no, anche al lavoro su Youtube durante pallosissimi file Excel.

Una malattia che mi vede in compagnia di un numero di pazienti molto grande e che al suo interno ha diversi gradi di vaschite, in alcuni acutissima come avrete potuto notare nei colorati camping autogestiti che sono sorti davanti alla Favorita in questi giorni, così come negli altri stadi del tour del rocker emiliano nelle precedenti date.

Un popolo di fedeli festanti in tenda per seguire il loro Messia, uno dei più grandi artisti della musica italiana, uno che la musica di casa nostra l’ha scossa e l’ha resa ancora più bella con i suoi quasi cinquant’anni di carriera. Dal vinile al... vinile passando per le musicassette ed i 45 giri (il primo nel giugno 1977!), poi i compact-disc, gli mp3 e oggi lo streaming a portata di mano con cellulari e piattaforme varie.

Ma dove lo trovate un altro che ha fatto, e sta facendo, tutto questo in Italia muovendo maree da una parte all’altra della nostra penisola? Volendo entrare in discorsi da bar, la risposta è semplicemente nessuno, nessun altro è come Vasco. Perché nessuno siede come Vasco nell’Olimpo. Lo scorgono da vicino gli eterni e longevi Renato Zero e De Gregori. Niente da fare nemmeno per artisti del calibro di Zucchero e Ramazzotti, come Jovanotti o Ligabue. I numeri di Vasco sono altri e più alti.

Vasco è unico perché riesce a portare dentro un suo concerto tutte le generazioni possibili: al Barbera ho visto nipoti e nonni, senza distinzione alcuna. È uno status symbol della nostra società musicale perché non ha portafoglio, piace al povero disgraziato cresciuto con vita spericolata ma anche al riccone bauscia che apre ogni sera bollicine ed è cresciuto nel mito della Milano da bere.

Vasco è un’icona del tempo a prescindere dall’identità politica, dall’estrazione culturale e dalla provenienza geografica. Vasco che dà voce agli stronzi con il fegato spappolato o a chi è ancora, metaforicamente parlando, in "coma" ma che sa anche essere Cupido con il testo di Una canzone per te, la più bella canzone d’amore fra tutte le canzoni d’amore (cit. Fuochi d’artificio).

Vasco che ama la donna e la esalta in tutte le sue figure possibili e immaginabili, dolce narratore della difficile Jenny che ha solo bisogno di dormire, fedele con la sua Laura, immenso in questa Sally che cammina senza guardare per terra. Poi ancora Gabri e Silvia e non ultima la ragazzina senza nome di Albachiara, pezzo icona del cantante nato a Zocca nel febbraio del 1952.

Ma per capire come Vasco sia diventato così grande non basta sbirciare nella sua lunga discografia, non basta osservare cosa succede in città. Bisogna entrare dentro quello che oggi a Palermo è stato chiamato prato gold e che mi ricorda come sono lontani e come erano belli i vecchi tempi quando tanti anni fa chi voleva andare sotto il palco occupava i cancelli dello stadio dalle prime ore del mattino da bravo fan, fanatico se preferite. Si stava tutti insieme a cantare per ore, a passarsi birre calde anche se c'erano 40 gradi, tanto chi se ne frega... ogni due ore c’erano gli idranti pronti a rinfrescarti improvvisamente. Ad ogni modo non era una giornata qualsiasi, era il giorno del concerto che aspettavi da mesi e l’unica cosa che dovevi fare era schivare lo svenimento.

Rivedo i miei concerti quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole e di episodi da raccontare ne avrei tantissimi. Penso alle levatacce inutili come quella che mi ha portato alle 6 a Catanzaro a Germaneto nel settembre 2005 per non essere neanche nelle primissime file. Altre volte in cui, per non perdere il posto davanti la transenna al Velodromo Borsellino, ho fatto la pipì dentro una bottiglia di birra. Era il 2001. Ho fatto spostare un esame di università ad un collega, che mi guardava sbigottito mentre gli chiedevo di fare il cambio di interrogazione: gli spiegavo che il 21 giugno avrei dovuto prendere l'aereo perché avevo il biglietto per San Siro. Ho disertato un evento aziendale a Milano sempre perché nel frattempo Vasco era di nuovo nel suo tempio e così sono sgattaiolato da una porta sul retro del Forum di Assago per ritrovarmi sul prato gold del Meazza in mocassini, pantaloni del vestito e una maglietta bianca presa in una bancarella a cinque minuti dall’inizio del concerto (sarei comunque stato elegantissimo in camicia).

Sono stato a Bologna a pochi metri da Valentino Rossi e i suoi amici che ballavano e saltavano come potevamo farlo io, Nino e Marco. Ho visto dei concerti da solo e ho conosciuto persone in quei concerti che ancora oggi sento. Ero a Modena Park l’1 luglio 2017 quando Vasco portò una città dentro il concerto e non il concerto in una città, e senza vergogna colloco quei giorni di festa fra i più belli della mia vita.

Ho fatto tutte queste cose, e molte altre follie ancora e le rifarei tutte, dalla prima all’ultima. E tra le follie non rientra essere al Barbera per due giorni di fila, questa la considero la normalità. Al massimo, follia è scrivere queste righe alla fine del mio secondo concerto palermitano, incoraggiato da un buon numero di birrette e con la recita di mia figlia fra quattro ore. Chissà che le maestre non la facciano travestire da Vasco…