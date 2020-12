"La nostra esperienza (da incubo) con il Covid"

Riceviamo e pubblichiamo

Il 29 novembre ho richiesto un'ambulanza per mia madre che dopo qualche giorno di tosse iniziò ad avere problemi respiratori, la gentile signora del centralino - dopo aver parlato con mia madre - mi risponde che non sentiva alcun affanno e quindi non avesse bisogno di nessun'ambulanza. Io insistetti e la signora iniziò ad alzare la voce, così domandai come potessi aiutare mia madre in casa e mi rispose ancora con "ho detto che sua madre non ha nessun problema a respirare, stia bella tranquilla, arrivederci!".

Dato il mancato aiuto e la situazione abbastanza preoccupante andammo a fare il tampone che risultò positivo per tutta la famiglia. A casa ci misturammo la saturazione, risultato? Mia madre aveva la saturazione dell'ossigeno a 58. Ricontatto il 118, mi viene richiesto di misurarla meglio, nessun cambiamento. Arriva l'ambulanza, ricoverano mia madre in terapia semi intensiva con dei ventilatori polmonari. Dopo una settimana riescono a stabilizzarla e la trasferiscono in reparto. E qui viene il bello: cibo immangiabile, sporcizia, cattivo odore, nessuna sanificazione, nessuna sterilizzazione, letti strappati e in pessime condizioni, gli infermieri non si chiamano più con il campanello adatto ma urlando "infermiera", luci accese di notte, lividi da prelievo su braccia e polsi e chi più ne ha più ne metta!

Dopo 15 giorni di ricovero e gli ultimi 6 passati a mangiare "polpette" mia madre viene dimmessa e cosa peggiore "senza alcun tampone" perché in ospedale non c'erano tamponi disponibili, l'unica cosa di cui non possiamo lamentarci sono dottori e infermieri che sono stati davvero molto professionali e gentili. Per il resto siamo a casa da 17 giorni non abbiamo sintomi e non sappiamo se siamo ancora positivi perché nessuno si è ancora presentato nonostante i tanti solleciti. Non c'è serietà, non c'è alcun rispetto. E come se non bastasse dovrebbe essere l'Asp a venire a prendere la spazzatura, quindi noi dovremmo avere a casa 17 giorni di immondizia.