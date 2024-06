Villaggio Santa Rosalia, quando il fai da te come è l'unica alternativa al degrado

Gallery





Eccomi qui a scrivervi nuovamente per quello che ormai è diventato un disagio che colpisce qualsiasi quartiere di Palermo e che quindi non fa più notizia perché non rappresenta più l'evento eccezionale ma la normalità quotidiana. I marciapiedi della nostra città ormai non sono più adibiti al normale transito pedonale, ma sono diventati dei veri e propri distaccamenti dell'Orto Botanico, dove poter osservare e studiare le specie più disparate di piante spontanee.

Provo a pensare alle parole da scrivere per fare l'ennesima segnalazione, mi dico che devono essere d'effetto cosi qualcuno stavolta mi ascolterà, ma poi pensando al numero considerevole di volte in cui ho cliccato su invia segnalazione desisto, perché tanto mi dico, cos'ha il Villaggio Santa Rosalia in più degli altri? Quali diritti abbiamo in più per essere ascoltati prima di tanti altri quartieri? Palermo è invasa da vegetazione e immondizia spontanea perché dovrebbero privilegiare noi rispetto ad altri. Allora non mi resta che ricorrere allo shopping online, la più famosa piattaforma al mondo, pochi click e pochi euro, e il gioco è fatto.

Quattro sacchi enormi pieni pieni di roba di qualsiasi genere e natura, quattro serate di sano movimento dopo aver terminato il mio lavoro quotidiano fatto di sedentarietà e di roba informatica incomprensibile a molti, e il risultato è ben visibile a tutti: adesso nelle adiacenze della mia abitazione il marciapiede è nuovamente visibile e fruibile. Niente denari in cambio (se non quelli spesi personalmente per acquistare attrezzi da giardiniere della domenica) ma i ringraziamenti delle signore che ogni giorno vanno a seguire la messa nella chiesa del quartiere e che da quel marciapiede non passavano più preferendo camminare sulla sede stradale, rischiando di essere investite da macchine e motori che sfrecciano a tutta velocità.

Non so se è giusto così, se è da deboli pagare le tasse comunali e poi ritrovarsi la sera in strada a fare il lavoro che altri sono comandati a fare, ma la situazione è diventata veramente insostenibile ed emergenziale, da stato di guerra, e per la vincere questa guerra al degrado sono i cittadini a dover scendere in strada in un modo o nell'altro.