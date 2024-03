Via Dell' Arsenale · Montepellegrino

L'ex Arsenale borbonico, oggi Museo del mare. Qui venivano costruite e varate navi, visto che il mare arrivava fin sotto gli archi. Con l'avvento delle nuove tecniche cantieristische, fu utilizzato come prigione e successivamente come postazione della guardia di finanza. Nel 1997 è stato riaperto come museo.

Foto Giovanni Platania