C'era una volta la sedia, ora ci sono i bidoni dell'immondizia: come assicurarsi un posteggio a Palermo

Pedane con catene, carrelli e bidoni vari non c'è limite alla fantasia per "impossessarsi" di spazio pubblico da parte di alcuni commercianti. La via Villasevaglios è "cosa loro". Tra dissuasori di posteggio, macchine in doppia fila, inosservanza dei passi carrabili è diventata una vera indecenza. Chiaramente la cosa veramente grave non è la questione del posteggio, ma il messaggio che queste azioni arroganti e pretenziose generano!