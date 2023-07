Ma noi palermitani amiamo Palermo? A quanto vedo non credo proprio. Sui social ci si indigna, giustamente, per gli incendi che hanno provocato tanti disastri e se ad aver appiccato il fuoco fossero stati proprio dei palermitani?

Camminando per Palermo inoltre vedo munnizza ovunque, scritte orrende sui palazzi e monumenti, cestini e panchine devastati, mocciosi con skateboard che salgono sulle panchine e sulle scale storiche in marmo, gente che imbratta tutto, persino la balaustra della Cattedrale o i murales al Barbera.

Per me sono degli indegni che non amano Palermo. Salvo poi allo stadio cantare "difendiamo la città". Io da palermitano e tifosissimo del Palermo, mi vergogno di questi concittadini. Quindi, pensiamo noi per primi a rispettare Palermo, che è la nostra "mamma" e non a offenderla.

Spero che questo disastro non sia l'ennesima occasione persa per Palermo ma sia invece un monito per capire che Palermo va amata, rispettata e non sporcata. Spero che davvero Santa Rosalia possa metterci la sua mano ed illuminare i miei concittadini incivili, gli stessi che poi fanno i lagnusi e se la prendono sempre con altri. Mai però con loro stessi.

Mauro Zacco