Via Nazario Sauro, 18 · Noce

In prossimità dei cassonetti in via Nazario Sauro, di fronte alla scuola elementare De Amicis, sono state abbandonate delle lastre di eternit. L'abbandono illecito di rifiuti pericolosi è stato più volte segnalato alla Rap, ma dopo un mese l'eternit è ancora lì. Tra l'altro il materiale presenta segni di usura con conseguente dispersione delle polveri.

Dana Fasone